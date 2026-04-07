Endonezya mutfağının geleneksel efsanesi: Soto Betawi

Mutfak literatüründe "Batavia usulü et çorbası" olarak tanımlanan Soto Betawi, Jakarta’nın yerli halkı olan Betawilerin mutfak kültüründen doğmuştur. Bu yemeği diğer "Soto" (Endonezya çorbası) türlerinden ayıran en temel fark, et suyunun berrak değil, süt ürünleriyle zenginleştirilmiş yoğun ve kremamsı yapısıdır.

SOTO BETAWİ TARİFİ

Malzemeler

Et ve Suyu İçin:

500 gram dana döş veya incik (kuşbaşı doğranmış)

250 ml Hindistan cevizi sütü (Santan)

250 ml tam yağlı inek sütü

2 adet limon otu (Lemongrass - ezilmiş)

3-4 adet defne yaprağı

1 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

1 litre su

Baharat Macunu (Bumbu Halus) İçin:

6 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

3 adet kemiri fındığı (bulunamazsa kaju veya fındık)

2 cm taze zencefil

2 cm taze galangal (veya 1 tatlı kaşığı toz galangal)

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

Yarım çay kaşığı kimyon

Servis ve Garnitür:

2 adet haşlanmış ve küp doğranmış patates

2 adet domates (küp doğranmış)

İnce kıyılmış taze soğan ve kereviz yaprağı

Kızarmış soğan (Fried shallots)

Emping krakeri (veya patates cipsi)

Misket limonu (Lime)

Yapılışı