Endonezya mutfağının geleneksel efsanesi: Soto Betawi

Mutfak literatüründe "Batavia usulü et çorbası" olarak tanımlanan Soto Betawi, Jakarta’nın yerli halkı olan Betawilerin mutfak kültüründen doğmuştur. Bu yemeği diğer "Soto" (Endonezya çorbası) türlerinden ayıran en temel fark, et suyunun berrak değil, süt ürünleriyle zenginleştirilmiş yoğun ve kremamsı yapısıdır.
SOTO BETAWİ TARİFİ
Malzemeler
Et ve Suyu İçin:
- 500 gram dana döş veya incik (kuşbaşı doğranmış)
- 250 ml Hindistan cevizi sütü (Santan)
- 250 ml tam yağlı inek sütü
- 2 adet limon otu (Lemongrass - ezilmiş)
- 3-4 adet defne yaprağı
- 1 adet çubuk tarçın
- 3 adet karanfil
- 1 litre su
Baharat Macunu (Bumbu Halus) İçin:
- 6 adet arpacık soğan
- 4 diş sarımsak
- 3 adet kemiri fındığı (bulunamazsa kaju veya fındık)
- 2 cm taze zencefil
- 2 cm taze galangal (veya 1 tatlı kaşığı toz galangal)
- 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
- Yarım çay kaşığı kimyon
Servis ve Garnitür:
- 2 adet haşlanmış ve küp doğranmış patates
- 2 adet domates (küp doğranmış)
- İnce kıyılmış taze soğan ve kereviz yaprağı
- Kızarmış soğan (Fried shallots)
- Emping krakeri (veya patates cipsi)
- Misket limonu (Lime)
Yapılışı
- Etin Haşlanması: Dana etlerini su, defne yaprağı, tarçın ve karanfil ile birlikte etler tamamen yumuşayana kadar haşlayın. Etler piştiğinde suyunu süzüp kenara ayırın (yaklaşık 700-800 ml et suyu kalmalı).
- Macun Hazırlığı: Baharat macunu malzemelerini (soğan, sarımsak, fındık, zencefil, kişniş, kimyon) mutfak robotunda pürüzsüz bir macun haline gelene kadar çekin.
- Aromalandırma: Geniş bir tencerede az miktarda yağ ile hazırladığınız macunu ve limon otunu, kokusu iyice çıkana ve rengi hafifçe koyulaşana kadar 5-6 dakika kavurun.
- Birleştirme: Ayırdığınız et suyunu macunlu tencereye ekleyin. Ardından Hindistan cevizi sütünü ve inek sütünü ilave edin. Kaynamaya başladığında haşlanmış etleri tencereye geri koyun.
- Demleme: Karışımı kısık ateşte, sütün kesilmemesi için ara ara karıştırarak 10-15 dakika demlendirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın.
- Montaj: Servis kasesine önce haşlanmış patatesleri ve domatesleri koyun. Üzerine bolca etli çorbadan ekleyin.
- Final: Üzerini taze soğan, kızarmış soğan ve emping krakerleriyle süsleyerek yanında bir dilim misket limonuyla sıcak servis yapın.