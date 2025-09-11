Enfes aromasıyla büyüleyen lezzet: Mahlepli tuzlu kurabiye tarifi

Mahlepli tuzlu kurabiyeleriniz çayın yanında veya atıştırmalık olarak harika bir lezzet sunar. Bu pratik tarifle hem lezzet hem de sunum açısından fark yaratabilirsiniz. Peki, enfes aromasıyla büyüleyen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis mahlepli tuzlu kurabiye tarifi...

MAHLEPLİ TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

Mahlepli tuzlu kurabiye yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve sıvı yağı geniş bir kaseye alın.

Üzerine yumurta, mahlep ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Üzerine susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

Püf Noktaları:

Mahlebi fazla eklememeye özen gösterin, aroma baskın olmamalı.

Hamur çok cıvık olursa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Fırından çıkan kurabiyeleri tel ızgara üzerinde soğutun, böylece altları da nemlenmez.