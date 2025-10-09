Enfes frambuazlı cupcake tarifi...

Görünümüyle göz alıcı, tadıyla hafif ekşi ve tatlı dengesini yakalayan frambuazlı cupcake, özel günlerde, davet sofralarında veya çay saatlerinde fark yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçenek! Nemli keki, meyve aromalı kreması ve taze frambuaz süsüyle hem şık hem de ferahlatıcı bir tatlı. İşte adım adım tam ölçülü frambuazlı cupcake tarifi...

MALZEMELER

Kek için:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı taze veya dondurulmuş frambuaz

Kreması için:

200 ml krema

100 gr beyaz çikolata

2 yemek kaşığı frambuaz püresi (taze frambuaz ezilerek hazırlanabilir)

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyin. Eleyerek un, kabartma tozu ve vanilini ilave edin. Son olarak frambuazları karışıma dikkatlice ekleyin.

Cupcake kalıplarına karışımı eşit şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin.

Kremayı ısıtın, içine beyaz çikolatayı ekleyip karıştırın. Çikolata tamamen eridikten sonra frambuaz püresini ekleyin. Soğuması için buzdolabında en az 1 saat bekletin.

Soğuyan cupcakelerin üzerine krema sıkın. Üzerini taze frambuaz ve nane yapraklarıyla süsleyin.