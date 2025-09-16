Enfes kuru dolma tarifi...

Anadolu mutfağının kış sofralarına damgasını vuran kuru dolma, yazdan kurutulmuş biber, patlıcan ve kabaklarla hazırlanır ve nefis bir koku yayar. İster etsiz zeytinyağlı, ister kıymalı yapabileceğiniz bu dolma, özellikle yanında yoğurtla servis edildiğinde tam bir ana yemek olur. İşte kuru dolma tarifi...

MALZEMELER

15-20 adet kuru biber / patlıcan / kabak

2 su bardağı pirinç

1 adet büyük kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1,5 su bardağı sıcak su

(Etli versiyonu için: 200 g dana kıyma ekleyebilirsiniz)

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencerede su kaynatın.

Kuru biber, patlıcan ve kabakları 3-4 dakika kadar kaynar suda haşlayın.

Süzüp soğumaya bırakın.

Geniş bir kapta pirinç, doğranmış soğan, salçalar, zeytinyağı, baharatlar ve nar ekşisini karıştırın.

Etli yapmak isterseniz kıymayı da ekleyip yoğurur gibi karıştırın.

Sebzelerin içini hazırladığınız harçla çok sıkı olmayacak şekilde doldurun.

Ağız kısımlarını hafifçe içe doğru bastırarak kapatın.

Dolmaları tencereye dik şekilde dizin.

Üzerine sıcak suyu gezdirin, dolmaların yarısına gelecek kadar su olmalı.

Üzerine bir tabak kapatıp kısık ateşte 30-35 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

Pirinci önceden ıslatarak iç harcın daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.

Harcı çok bastırmadan doldurun; pirinçler pişerken şişer ve dolma çatlayabilir.

Nar ekşisi eklemek dolmalara hafif ekşi ve aromatik bir tat katar.