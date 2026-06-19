Erteleme huyundan vazgeçmeyen 4 kadın burcu: Bu burçlar her şeyi geciktirdiği için hayatlarını görmezden geliyor

İlişki ve iş disiplini analizlerinde "erteleme" davranışı; mükemmeliyetçilik, kararsızlık veya ana odaklı yaşam gibi farklı kökenlere dayanır. Bazıları mükemmel olana kadar bekler, bazıları ise o anki enerjisine odaklanıp planları ötelemeyi sever. İşte her seferinde işlerini son ana bırakan, erteleme sanatının kitabını yazan o 4 kadın burcu...

TERAZİ BURCU

Terazi kadını için ertelemenin altında yatan ana neden "doğru kararı verme" arzusudur. Hangi yolu seçeceğine, neyi önceliklendireceğine karar veremediği için eyleme geçmesi vakit alır. "Hemen yaparsam yanlış yapabilirim" düşüncesiyle süreci uzatır. Bu kararsızlık sarmalı, işin son dakikaya kalmasına ve bazen mükemmel bir sonuç yerine sadece "yetişmiş bir sonuç" ile yetinmek zorunda kalmasına neden olur.

BALIK BURCU

Balık kadını zihinsel olarak sık sık gerçeklikten uzaklaşıp hayal dünyasına daldığı için, somut dünyadaki teslim tarihlerini veya sorumluluklarını çok kolay unutabilir veya "başka bir zaman yaparım" diyerek geri plana atabilir. Onun için zaman çizgisel değil, akışkandır. Sorumluluklardan kaçınmak için değil, o an daha ilham verici şeylerle meşgul olduğu için işlerini erteler ve çoğu zaman son dakikada gelen o "ilham perisi" sayesinde işleri yetiştirmeyi başarır.

YAY BURCU

Yay kadını için katı programlar ve ajandalar birer prangadır. Bir işi yapmak zorunda olmak, onun özgürlük duygusunu zedeler. Bu yüzden o işi mümkün olduğunca sona bırakır, sanki hiç yokmuş gibi davranır. Macera peşinde koşmak, yeni yerler keşfetmek veya sadece canının istediğini yapmak ona o anki zorunluluklardan daha önemli gelir. "Bir şekilde hallolur" iyimserliği, onun erteleme huyunun en büyük destekçisidir.

İKİZLER BURCU

İkizler kadınının erteleme sebebi, sürekli yeni ve daha heyecan verici bir uyaranın dikkatini dağıtmasıdır. Başladığı bir işi bitirmeye çalışırken, araya giren başka bir merak konusu onu tamamen farklı bir yöne savurabilir. Çok yönlülüğü, aslında odaklanma sorunuyla birleşince erteleme huyunu tetikler. O, her şeyi aynı anda yapmak isterken hiçbirini zamanında bitiremeyen o meşhur "son dakika şampiyonu"dur.