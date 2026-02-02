Erzurum mutfağının vazgeçilmezi: Kadayıf dolması tarifi

Kadayıf dolması, özellikle Erzurum mutfağıyla özdeşleşmiş, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla dikkat çeken geleneksel bir şerbetli tatlıdır. Az malzemeyle hazırlanan bu tatlı, doğru teknikle yapıldığında pastane lezzetini aratmıyor.

MALZEMELER

300 gram tel kadayıf

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

2 adet yumurta

Kızartmak için sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞ

Şerbet için su ve şekeri tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tel kadayıfları uzunlamasına açarak küçük parçalar halinde ayırın.

Kadayıfların içine ceviz içi koyup rulo şeklinde sarın.

Yumurtaları bir kasede çırpın. Hazırladığınız kadayıf rulolarını yumurtaya bulayın.

Derin bir tavada yağı kızdırın ve kadayıf dolmalarını altın rengi alana kadar kızartın.

Kızaran dolmaları sıcak haldeyken soğuk şerbetin içine alın.

Şerbetini çekmesi için birkaç dakika beklettikten sonra servis edin.