Erzurum'un lezzetti tescil yolunda! Prolin değeri 850 çıktı...

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:38

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:38

Erzurum; Gaziantep ve Konya’dan sonra ülkemizde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan üçüncü il özelliği taşıyor. Erzurum’da yapılan başvurular sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından 54 ürün coğrafi işaret aldı. Bu ürünlerde 48’si mahreç işareti iken, 6 ürün menşei adı aldı. Erzurum adına halen 15 ürün coğrafi işaret için sırada bekliyor. Son olarak; Karayazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçtiğimiz ay Karayazı Balı için TÜRK PATENT’e coğrafi tescil için başvuru yaptı. Bu arada Erzurum Ticaret Borsası tarafından 2021 yılında coğrafi tescil için başvurusu yapılan Erzurum'u balı halen beklemede olan ürünlerden birisi. TÜRK PATENT’te halen Siyah Kuşburnu, Narman Yeşil Mercimeği, Cılbıra, Erzurum Burması/Erzurum Burma Bileziği, Tortum Ekşi Pestili, Erzurum Yufka Yağlaması, Hınıs Köftesi, Erzurum Babaanne Pastası (Erzurum Pastası), Erzurum Kelecoşu, Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi, Erzurum Kızılcığı ve Erzurum Patates Boranisi de tescil için değerlendirme aşamasında bekliyor.

KARAYAZI BALI



Zengin bitki florasıyla gezgin arıcıların da çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ilçede, sezonda ortalama 200 arıcı 30 bin kovanda üretim yapıyor.

İlçede üretilen bal, kalitesinin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda tahlil edildi. Sonuçlarda prolin değeri 850 çıkan Karayazı balının tescil edilmesi için çalışma yapılıyor.



COĞRAFİ İŞARET NASIL ALINIYOR?

Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” deniliyor. Net bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere ise “mahreç işareti” deniliyor.







