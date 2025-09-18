Eşsiz kıvamıyla damaklarda unutulmaz tat bırakan enfes lezzet: Şambali tatlısı tarifi

Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan şambali, özellikle İzmir ile özdeşleşmiş geleneksel bir lezzettir. İrmik ve yoğurtla hazırlanan hamurun üzerine badem ya da fıstık eklenmesiyle zenginleşen bu tatlı, hafifliğiyle de sıkça tercih edilir. Peki, eşsiz kıvamıyla damaklarda unutulmaz tat bırakan bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte, leziz şambali tatlısı tarifi...

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Üzeri için badem veya fıstık

Şerbet için:

3 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞAMBALİ TATLISI YAPILIŞI

Şeker ve suyu kaynatın.

Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.

Yoğurt, şeker, irmik, un ve kabartma tozunu karıştırın.

Koyu kıvamlı bir hamur elde edin.

Yağlanmış fırın tepsisine hamuru eşit şekilde yayın.

Hamurun üzerine badem veya fıstıkları yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan tatlı sıcakken, soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Tatlınız şerbeti iyice çektikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!