Etin en yumuşak ve lezzetli hali: Sütlü kavurma tarifi

Türk mutfağında kavurma denince akla önce Kurban Bayramı gelir. Ancak her zaman yapılan klasik kavurmalardan farklı bir tat arıyorsanız, sütlü kavurma tarifi tam size göre. Bu yöntemle hazırlanan et, hem lokum gibi yumuşak olur hem de süt sayesinde daha hafif bir aromaya kavuşur. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay! İşte adım adım sütlü kavurma yapımı…

SÜTLÜ KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

(İsteğe bağlı: 1 diş sarımsak, 1 defne yaprağı)

SÜTLÜ KAVURMA NASIL YAPILIR?

Eti marine edin: Kuşbaşı doğranmış dana etlerini bir kaba alın, üzerine sütü dökün. Üzerini kapatıp buzdolabında en az 2 saat (ideali 4-5 saat) dinlendirin. Bu aşama, etin yumuşacık olmasını sağlar.

Eti süzün: Marine süresi sonunda eti süzün ama sütü tamamen dökmeyin; pişirme sırasında bir miktar kullanabilirsiniz.

Etleri mühürleyin: Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Etleri ekleyip yüksek ateşte dışı renk alana kadar kavurun. Bu, etin suyunu kaybetmemesi için önemlidir.

Kısık ateşte pişirin: Ocağı kısıp kapağını kapatın. Et suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Bu aşamada arada bir karıştırın.

Tereyağını ekleyin: Et suyunu çekince tereyağını, karabiberi, tuzu ve isteğe bağlı baharatları ekleyin. Sütlü lezzeti artırmak için 2-3 yemek kaşığı marine sütünden de ilave edebilirsiniz.

Son dokunuş: 5-10 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Sıcak servis edin.