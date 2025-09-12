Ev yapımı çikolatalı supangle tarifi

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden supangle, yoğun çikolata lezzeti ve pürüzsüz kıvamıyla sofraların gözdesi. Üstelik evde kolayca hazırlayabilir, hazır paketlere ihtiyaç duymadan doğal malzemelerle tatlı krizlerinizi lezzetli bir şekilde giderebilirsiniz.

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 adet yumurta sarısı

80 g bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

HAZIRLANIŞI

Tencereye un, nişasta, kakao ve şekeri alın. Kuru malzemeleri karıştırın.

Karışımın üzerine yavaş yavaş sütü ve yumurta sarısını ekleyin, topaklanmaması için sürekli çırpın.

Orta ateşte karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başladığında 2-3 dakika daha karıştırıp kıvam almasını sağlayın.

Ocaktan alın, sıcak karışıma bitter çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Son olarak tereyağını ve vanilini ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız supangleyi kaselere alın, oda sıcaklığında biraz soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.