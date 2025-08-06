Ev yapımı Kore lezzeti: Kimbap tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet. Görüntüsüyle suşiyi andırsa da aslında tamamen farklı bir tada sahiptir.
Malzemeler
Ana malzemeler:
- 2 su bardağı sıcak pişmiş pirinç (tercihen kısa taneli)
- 4 yaprak nori (deniz yosunu)
- 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
- 1 adet salatalık (çekirdekleri alınmış, jülyen doğranmış)
- 3 adet yengeç surimi (crab stick) veya pişmiş sosis/jambon
- 2 adet yumurta (çırpılmış ve ince omlet olarak pişirilmiş, şeritler halinde kesilmiş)
- 4-5 adet turşu takuan (sarı turp) (şerit halinde, Kore marketlerinde bulunur)
Pirinç için:
- 1 tatlı kaşığı susam yağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam
İsteğe bağlı:
- Ispanak (hafif haşlanmış, tuz ve susam yağı ile tatlandırılmış)
- Ton balığı + mayonez karışımı (dolguluk için)
- Kore bulgogi eti veya tavuk
Yapılışı
- Pirinci pişirdikten sonra biraz soğumaya bırakın (ılık olmalı).
- Tuz, susam yağı ve kavrulmuş susam ekleyip karıştırın.
- Havuçları az miktarda sıvı yağ ile tavada hafifçe soteleyin.
- Yumurtaları tuzla çırpıp ince bir omlet gibi pişirin ve şeritlere kesin.
- Surimi/et ürünlerini çok az yağ ile ısıtabilirsiniz.
- Salatalığı ve turşu turpu jülyen doğrayın.
- (Kullanılıyorsa) ıspanağı haşlayıp susam yağıyla tatlandırın.
- Kimbap'ı Sarma
- Bambudan yapılmış bir sushi matının üzerine nori yaprağını parlak kısmı alta gelecek şekilde serin.
- İnce bir tabaka halinde pirinci nori üzerine yayın (üst kenarda 2 cm boşluk bırakın).
- Pirincin ortasına iç malzemeleri sıralayın.
- Matı kullanarak rulo şeklinde dikkatlice sarın. Açılmaması için uç kısmını hafifçe bastırın.
- Ruloyu kesmeden önce dışına biraz susam yağı sürebilirsiniz (parlaklık ve aroma için).
- Keskin bir bıçağı ıslatın ve ruloları yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında dilimleyin.
- Yanında soya sosu veya kore usulü acı biber ezmesi (gochujang) ile servis edebilirsiniz.