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Ev yapımı Kore lezzeti: Kimbap tarifi

Ev yapımı Kore lezzeti: Kimbap tarifi

6.08.2025 12:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ev yapımı Kore lezzeti: Kimbap tarifi

Kore mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kimbap, renkli iç malzemeleri, susamlı pirinci ve nori yosunu ile sofranıza Uzak Doğu’nun lezzetli esintisini taşıyabilirsiniz.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet. Görüntüsüyle suşiyi andırsa da aslında tamamen farklı bir tada sahiptir. 

Malzemeler

Ana malzemeler:

  • 2 su bardağı sıcak pişmiş pirinç (tercihen kısa taneli)
  • 4 yaprak nori (deniz yosunu)
  • 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
  • 1 adet salatalık (çekirdekleri alınmış, jülyen doğranmış)
  • 3 adet yengeç surimi (crab stick) veya pişmiş sosis/jambon
  • 2 adet yumurta (çırpılmış ve ince omlet olarak pişirilmiş, şeritler halinde kesilmiş)
  • 4-5 adet turşu takuan (sarı turp) (şerit halinde, Kore marketlerinde bulunur)

Pirinç için:

  • 1 tatlı kaşığı susam yağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

İsteğe bağlı:

  • Ispanak (hafif haşlanmış, tuz ve susam yağı ile tatlandırılmış)
  • Ton balığı + mayonez karışımı (dolguluk için)
  • Kore bulgogi eti veya tavuk

Yapılışı

  1. Pirinci pişirdikten sonra biraz soğumaya bırakın (ılık olmalı).
  2. Tuz, susam yağı ve kavrulmuş susam ekleyip karıştırın.
  3. Havuçları az miktarda sıvı yağ ile tavada hafifçe soteleyin.
  4. Yumurtaları tuzla çırpıp ince bir omlet gibi pişirin ve şeritlere kesin.
  5. Surimi/et ürünlerini çok az yağ ile ısıtabilirsiniz.
  6. Salatalığı ve turşu turpu jülyen doğrayın.
  7. (Kullanılıyorsa) ıspanağı haşlayıp susam yağıyla tatlandırın.
  8. Kimbap'ı Sarma
  9. Bambudan yapılmış bir sushi matının üzerine nori yaprağını parlak kısmı alta gelecek şekilde serin.
  10. İnce bir tabaka halinde pirinci nori üzerine yayın (üst kenarda 2 cm boşluk bırakın).
  11. Pirincin ortasına iç malzemeleri sıralayın.
  12. Matı kullanarak rulo şeklinde dikkatlice sarın. Açılmaması için uç kısmını hafifçe bastırın.
  13. Ruloyu kesmeden önce dışına biraz susam yağı sürebilirsiniz (parlaklık ve aroma için).
  14. Keskin bir bıçağı ıslatın ve ruloları yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında dilimleyin.
  15. Yanında soya sosu veya kore usulü acı biber ezmesi (gochujang) ile servis edebilirsiniz.
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