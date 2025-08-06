Ev yapımı Kore lezzeti: Kimbap tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet. Görüntüsüyle suşiyi andırsa da aslında tamamen farklı bir tada sahiptir.

Malzemeler

Ana malzemeler:

2 su bardağı sıcak pişmiş pirinç (tercihen kısa taneli)

4 yaprak nori (deniz yosunu)

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 adet salatalık (çekirdekleri alınmış, jülyen doğranmış)

3 adet yengeç surimi (crab stick) veya pişmiş sosis/jambon

2 adet yumurta (çırpılmış ve ince omlet olarak pişirilmiş, şeritler halinde kesilmiş)

4-5 adet turşu takuan (sarı turp) (şerit halinde, Kore marketlerinde bulunur)

Pirinç için:

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

İsteğe bağlı:

Ispanak (hafif haşlanmış, tuz ve susam yağı ile tatlandırılmış)

Ton balığı + mayonez karışımı (dolguluk için)

Kore bulgogi eti veya tavuk

Yapılışı