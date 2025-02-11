Ev yapımı kütür kütür fasulye turşusu tarifi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:27

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:27

Ev yapımı fasulye turşusunun en büyük sırrı, doğru tuz oranı ve klorsuz su kullanımıdır. Doğal fermantasyon sayesinde probiyotik açısından zenginleşen bu turşu, hem lezzetli hem de sağlıklıdır. İşte en pratik ve lezzetli fasulye turşusu tarifi!

Malzemeler

1 kg taze, kılçıksız yeşil fasulye

1 baş sarımsak (dişlerine ayrılmış)

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı toz şeker (fermantasyonu hızlandırmak için)

1 tatlı kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

2-3 adet nohut (turşunun daha hızlı olgunlaşmasını sağlar)

İçme suyu (klorsuz olmasına dikkat edin)

Yapılışı

Fasulyeleri hazırlayın: Fasulyeleri iyice yıkayıp uçlarını temizleyin. Uzunsa ikiye bölerek kavanoza rahatça sığmasını sağlayabilirsiniz.

Turşu kavanozunu doldurun: Sterilize edilmiş cam kavanoza fasulyeleri dik olarak yerleştirin. Aralarına sarımsakları ve birkaç tane nohut ekleyin.

Turşu suyunu hazırlayın: Bir kabın içinde kaya tuzu, sirke, toz şeker ve limon tuzunu karıştırın. Tuz tamamen eriyene kadar iyice karıştırın.

Kavanoza ekleyin: Hazırladığınız turşu suyunu kavanoza dökün ve fasulyelerin tamamen suyun içinde kaldığından emin olun.

Bekletme süreci: Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde 10-15 gün boyunca bekletin. Bu süre içinde fermantasyon gerçekleşecek ve turşu lezzetlenecektir.

Turşu hazır! Fasulye turşunuz hazır olduğunda serin bir yerde muhafaza edebilir ve yemeklerinizin yanında afiyetle tüketebilirsiniz.