Yumuşacık ve lezzetli polenta tarifi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:24

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:24

İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan polenta, mısır unuyla yapılan yumuşak ve kremamsı bir garnitür ya da ana yemek olarak tüketilen lezzetli bir yemektir. Hem sıcak hem de soğuk şekilde servis edilebilen polenta, peynir, tereyağı veya çeşitli soslarla zenginleştirilebilir. İşte en pratik ve lezzetli polenta tarifi!

Malzemeler

1 su bardağı mısır unu

4 su bardağı su veya süt (daha kremsi bir kıvam için süt tercih edilebilir)

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Geniş bir tencereye suyu veya sütü koyup kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya tuzu ekleyin ve ardından mısır ununu yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın. Bu, topaklanmayı önleyecektir.

Kısık ateşte karıştırarak kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Ocaktan almadan önce tereyağı ve parmesan peynirini ekleyerek iyice karıştırın.

Polentayı sıcak olarak servis edebilir veya bir tepsiye döküp soğutarak dilimleyerek de tüketebilirsiniz.