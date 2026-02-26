Evde boza nasıl yapılır? Kışın vazgeçilmezi geleneksel boza tarifi

Boza, özellikle Osmanlı döneminden bu yana Anadolu ve Balkan mutfağında önemli bir yere sahip geleneksel bir içecek. Darı irmiğiyle yapılan, mayalanarak kıvam kazanan bu lezzet; kış aylarında sokaklarda satılmasıyla hafızalara kazınmış durumda. Evde yapmak biraz sabır istese de sonuç buna fazlasıyla değiyor.

MALZEMELER

2 su bardağı darı irmiği

2 litre su

1 su bardağı toz şeker (damak tadına göre artırılabilir)

1 çay bardağı hazır boza ya da 1 tatlı kaşığı kuru maya

Üzeri için: tarçın ve leblebi

YAPILIŞI

1. Darı irmiğini pişirin

Darı irmiğini geniş bir tencereye alın ve üzerine suyu ekleyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

2. Süzme işlemi

Pişen karışımı daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için ince bir süzgeçten geçirin. Bu adım bozanın ipeksi dokusu için önemlidir.

3. Şekeri ekleyin

Karışım ılındıktan sonra şekeri ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

4. Mayalama aşaması

Karışım oda sıcaklığına geldiğinde içine hazır boza ya da kuru mayayı ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerini kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 1-2 gün mayalanmaya bırakın.

5. Kıvam kontrolü

Mayalanma süresinin sonunda boza koyu, hafif ekşimsi ve akışkan bir kıvam almış olmalıdır. Ardından buzdolabına alarak soğutun.

Püf noktaları

Mayalanma süresi ortam sıcaklığına göre değişebilir.

Çok ekşi olmasını istemiyorsanız 1 gün sonunda tadına bakabilirsiniz.

Bozayı cam şişede saklamak lezzetini korur.

Servis ederken üzerine bol tarçın ve sarı leblebi eklemeyi unutmayın.