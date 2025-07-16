Evde ıslak hamburger tarifi: Sokak lezzetini evinize taşıyın

Islak hamburger; dışı domates sosuna bulanmış, yumuşacık hamburger ekmeği ve içindeki nefis köfteyle her ısırıkta “bir tane daha” dedirten bir sokak lezzeti. Özellikle İstanbul’un meşhur Taksim ıslak hamburgercilerinden ilham alan bu tarif, evde de çok kolay hazırlanıyor. İşte adım adım pratik ev yapımı ıslak hamburger tarifi...

EVDE ISLAK HAMBURGER İÇİN MALZEMELER

Köfte için:

500 g kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

Tuz, karabiber, kimyon

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

2–3 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber ve isteğe göre pul biber

Diğer:

6 adet hamburger ekmeği

NASIL YAPILIR?

1. Köfteyi hazırlayın:

Kıymayı, rendelenmiş soğanı, ekmek içini ve baharatları karıştırıp yoğurun. Küçük hamburger köfteleri şeklinde yuvarlayın.

2. Köfteleri pişirin:

Tavada ya da ızgarada önlü arkalı pişirin.

3. Sosu hazırlayın:

Bir tavada sıvı yağı ısıtın, sarımsakları ekleyin. Salçayı ekleyip kavurun. Rendelenmiş domates, su ve baharatları katın. Kıvam alana kadar 5–6 dakika pişirin.

4. Ekmekleri soslayın:

Hazırladığınız köfteleri hamburger ekmeklerinin arasına yerleştirin. Sosu hem ekmeklerin üstüne hem de yanlarına bolca gezdirin.

5. Buharda veya fırında bekletin:

Hazırladığınız hamburgerleri fırına alın; düşük ısıda 5–10 dakika sosu iyice çekene kadar bekletin. Veya üzerine kapak kapatarak buharda yumuşamasını sağlayın.