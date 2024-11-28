Evde kestane nasıl pişirilir? Fırında, haşlayarak ve tavada kestane pişirmenin püf noktaları...

Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:24

Güncelleme: 28.11.2024 - 21:24

Soğuk kış günlerinde sıcacık bir kestane keyfi yapmak oldukça kolay! İşte fırında, tavada veya haşlayarak kestane pişirme yöntemleri...

FIRINDA KESTANE

Malzemeler

Kestane

Su

Yapılışı

Kestaneleri yıkayın ve temizleyin.

Keskin bir bıçakla her bir kestanenin düz tarafına yatay bir çizik atın. Bu, kestanelerin kabuğunun kolayca soyulmasını sağlar.

Çizik attığınız kestaneleri 15-20 dakika su dolu bir kabın içinde bekletin. Bu, kestanelerin daha yumuşak ve kolay pişmesini sağlar.

Fırını 200°C’ye (fanlı fırın için 180°C) önceden ısıtın.

Kestaneleri fırın tepsisine yerleştirip 20-25 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın.

Kestaneleri fırından çıkarıp kabuklarını sıcakken soyun.

TAVADA KESTANE

Malzemeler

Kestane

Su (isteğe bağlı)

Yapılışı

Kestanelerin düz tarafına keskin bir bıçakla yatay bir çizik atın.

Tavaya Yerleştirin:

Çizdiğiniz kestaneleri kesik kısmı yukarı bakacak şekilde tavaya dizin.

Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.

Kestaneleri yanmaması için ara sıra çevirin. Ortalama 20-25 dakika içinde pişer.

Sıcakken kabuklarını soyup afiyetle tüketebilirsiniz.

HAŞLAMA KESTANE

Malzemeler

Kestane

Su

Bir tutam tuz

Yapılışı

Kestanelerin üzerine bıçakla çizik atın.

Tencereye Koyun:

Tencereye kestaneleri alın, üzerini geçecek kadar su ve bir tutam tuz ekleyin.

Kestaneleri kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika haşlayın.

Haşlanan kestaneleri sudan çıkarıp sıcakken kabuklarını soyun.