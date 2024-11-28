Mantar kızartması tarifi...
Sevilen lezzet nuggetı bir de mantarla deneyin... İşte nugget lezzetini aratmayacak mantar kızartması tarifi!
Lezzetli, çıtır ve kolayca hazırlayabileceğiniz mantar kızartması tarifi nuggetı aratmayacak lezzette... İşte enfes mantar kızartması tarifi!
MALZEMELER
500 gram kültür mantarı
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
2 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Mantarları yıkayıp kurulayın. Saplarını koparmadan bütün halde bırakabilirsiniz veya dilerseniz ikiye kesebilirsiniz.
Bir kapta unu, tuzu, karabiberi, toz kırmızı biberi ve sarımsak tozunu karıştırın.
Ayrı bir kaba yumurtaları kırıp çırpın.
Bir başka kaba galeta ununu koyun.
Her bir mantarı önce un karışımına bulayın.
Ardından çırpılmış yumurtaya batırın.
Son olarak galeta ununa bulayıp iyice kaplanmasını sağlayın.
Derin bir tavada veya tencerede sıvı yağı ısıtın.
Hazırladığınız mantarları kızgın yağa atıp altın sarısı bir renk alana kadar kızartın (yaklaşık 2-3 dakika).
Kızaran mantarları kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve fazla yağını süzdürün.
Yanında ketçap, mayonez veya ranch sos ile sıcak servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den açıklama geldi
- İki jandarmanın davası görüldü
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e sert tepki
- Teğmenleri değil yargıçları konuşalım
- Saat verildi, sayı istendi
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’
- TCMB ve TBB'den açıklama