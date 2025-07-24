Evde mükemmel çıtır patates kızartması nasıl yapılır?

Sadece birkaç adımla, dışı altın sarısı ve çıtır, içi yumuşacık patates kızartması hazırlayın.
MALZEMELER
- 4–5 adet büyük boy patates
- Sıvı yağ (kızartmak için)
- Tuz
- İsteğe bağlı baharatlar (pul biber, kekik, sarımsak tozu vb.)
YAPILIŞI
1. Patatesleri hazırlayın:
Patatesleri soyun ve ince ya da orta kalınlıkta, mümkünse eşit boyutta çubuklar hâlinde doğrayın. Bu, hepsinin aynı sürede pişmesini sağlar.
2. Nişastayı alın:
Doğradığınız patatesleri büyük bir kaba alın, üzerine soğuk su koyun ve yaklaşık 20–30 dakika bekletin. Bu işlem, patatesteki fazla nişastayı alarak çıtırlığı artırır.
3. Kurulayın:
Suda bekleyen patatesleri çıkarın, kağıt havluyla iyice kurulayın. Patateslerin tamamen kuru olması, yağ sıçramasını önler ve çıtırlığı artırır.
4. İlk kızartma (ön pişirme):
Tencereye veya derin tavaya yağı koyun ve orta ateşte 140–150 °C civarına kadar ısıtın. Patatesleri 5–6 dakika kadar, çok renk almadan hafif yumuşayana kadar kızartın. Ardından yağdan alın, kağıt havlu üzerine çıkarın.
5. Dinlendirme:
Patatesleri en az 10–15 dakika dinlendirin. Bu aşama, dış yüzeyin kuruyarak ikinci kızartmada daha çıtır olmasına yardımcı olur.
6. İkinci kızartma:
Yağın ısısını bu kez 180–190 °C'ye yükseltin. Patatesleri tekrar yağa atın ve altın sarısı, çıtır bir renk alana kadar 3–4 dakika kızartın.
7. Servis:
Patatesleri tekrar kağıt havluya çıkarın. Sıcak sıcak tuzlayın ve dilediğiniz baharatları ekleyerek servis edin.