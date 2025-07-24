Evde mükemmel çıtır patates kızartması nasıl yapılır?

Sadece birkaç adımla, dışı altın sarısı ve çıtır, içi yumuşacık patates kızartması hazırlayın.

MALZEMELER

4–5 adet büyük boy patates

Sıvı yağ (kızartmak için)

Tuz

İsteğe bağlı baharatlar (pul biber, kekik, sarımsak tozu vb.)

YAPILIŞI

1. Patatesleri hazırlayın:

Patatesleri soyun ve ince ya da orta kalınlıkta, mümkünse eşit boyutta çubuklar hâlinde doğrayın. Bu, hepsinin aynı sürede pişmesini sağlar.

2. Nişastayı alın:

Doğradığınız patatesleri büyük bir kaba alın, üzerine soğuk su koyun ve yaklaşık 20–30 dakika bekletin. Bu işlem, patatesteki fazla nişastayı alarak çıtırlığı artırır.

3. Kurulayın:

Suda bekleyen patatesleri çıkarın, kağıt havluyla iyice kurulayın. Patateslerin tamamen kuru olması, yağ sıçramasını önler ve çıtırlığı artırır.

4. İlk kızartma (ön pişirme):

Tencereye veya derin tavaya yağı koyun ve orta ateşte 140–150 °C civarına kadar ısıtın. Patatesleri 5–6 dakika kadar, çok renk almadan hafif yumuşayana kadar kızartın. Ardından yağdan alın, kağıt havlu üzerine çıkarın.

5. Dinlendirme:

Patatesleri en az 10–15 dakika dinlendirin. Bu aşama, dış yüzeyin kuruyarak ikinci kızartmada daha çıtır olmasına yardımcı olur.

6. İkinci kızartma:

Yağın ısısını bu kez 180–190 °C'ye yükseltin. Patatesleri tekrar yağa atın ve altın sarısı, çıtır bir renk alana kadar 3–4 dakika kızartın.

7. Servis:

Patatesleri tekrar kağıt havluya çıkarın. Sıcak sıcak tuzlayın ve dilediğiniz baharatları ekleyerek servis edin.