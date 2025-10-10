Evde tam kıvamında Tiramisu tarifi: İtalyan lezzetiyle pastane tadında...

Kahvenin ve kremanın mükemmel uyumunu buluşturan tiramisu, İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Üstelik evde pratik malzemelerle, pastane lezzetinde hazırlamak da mümkün. İşte tam kıvamında Tiramisu tarifi...

MALZEMELER

1 hazır pandispanya keki (veya kedi dili bisküvi)

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

200 gram labne peyniri

1 tatlı kaşığı vanilin

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı granül kahve

YAPILIŞI

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşınca ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Kremanız ılıyınca labne peynirini ve vanilini ekleyin, mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Sıcak suya granül kahveyi ekleyip karıştırın. Pandispanya kekinin alt katını bu karışımla güzelce ıslatın.

Islatılmış kekin üzerine kremanın yarısını dökün, spatula ile yayın. Üst katı yerleştirip aynı şekilde kahveyle ıslatın ve kalan kremayı sürün.

Tatlınızı buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Servisten hemen önce üzerine bolca kakao eleyin.