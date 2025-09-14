Evde yapımı kaymak tarifi...

Kaymak, özellikle kahvaltı sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri. Evde hazırlayacağınız taze kaymak, katkısız ve mis gibi süt kokulu olur. Üstelik sadece iki malzeme ile hazırlayabilirsiniz! İşte adım adım ev yapımı kaymak tarifi...

MALZEMELER

2 litre tam yağlı süt (tercihen günlük süt)

1 su bardağı krema (isteğe bağlı, daha yoğun kaymak için)

HAZIRLANIŞI

Geniş ve yayvan bir tencereye sütü alın, orta ateşte karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika kısık ateşte tutun ki süt kreması yüzeye toplansın.

Kaynayan sütü ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Süt ılıklaştıktan sonra buzdolabına kaldırın ve en az 12 saat (tercihen 1 gece) bekletin.

Ertesi gün sütün üzerinde biriken kaymak tabakasını dikkatlice kaşık yardımıyla toplayın.

Kaymağı ayrı bir kaba alın.

Topladığınız kaymağı 1-2 saat buzdolabında bekleterek soğutun.