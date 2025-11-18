Ferahlık dolu enfes lezzet: Limonlu brownie tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz limonlu brownie, yumuşacık dokusu ve taptaze limon aromasıyla özellikle çay saatlerinde ve misafir sofralarında öne çıkıyor. Hızlıca hazırlanabilen bu tarif, hem görselliği hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, ferahlık dolu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis limonlu brownie tarifi...

LİMONLU BROWNİE TARİFİ

Malzemeler:

3/4 su bardağı un

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet limon (kabuk rendesi ve yarım limon suyu)

3 adet yumurta

LİMONLU BROWNİE YAPILIŞI

Un, toz şeker, vanilya ve kabartma tozunu bir kaba alın ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Oda sıcaklığındaki tereyağını kuru karışıma ekleyin ve mikser ile çırpın.

Karışımı bir kenarda bekletin.

Bir kabın içine limon kabuğunu ince rendeleyin.

Limonun yarısının suyunu ekleyin.

Ardından yumurtaları ilave ederek mikserle güzelce çırpın.

Limonlu yumurtalı karışımı unlu-tereyağlı karışıma ekleyin ve 2-3 dakika boyunca mikserle homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

20x20 cm boyutunda bir fırın kabına pişirme kağıdı serin.

Hazırladığınız brownie karışımını kabın içine dökün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıkan limonlu brownie’yi pudra şekeri ile süsleyin.

Soğumaya bırakmadan da servis edebilir, çayın yanında nefis bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!