Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ferahlık ve lezzeti tek bardakta buluşturan enfes tat: Vişne kompostosu tarifi

Ferahlık ve lezzeti tek bardakta buluşturan enfes tat: Vişne kompostosu tarifi

28.07.2025 19:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ferahlık ve lezzeti tek bardakta buluşturan enfes tat: Vişne kompostosu tarifi

Vişne kompostosu, hem yaz aylarında serinletici etkisiyle hem de doğal yapısıyla sofraların vazgeçilmez içeceği olabilir. Peki, ferahlık ve lezzeti tek bardakta buluşturan bu enfes tat nasıl yapılır? İşte, leziz vişne kompostosu tarifi...

Sıcak yaz günlerinde hem serinletici hem de sağlıklı bir içecek arıyorsanız, vişne kompostosu tam size göre! Antioksidan bakımından zengin olan vişne, ferahlatıcı tadıyla sofralarınıza renk katarken bağışıklık sisteminizi de destekler. Peki, ferahlık ve lezzeti tek bardakta buluşturan bu enfes tat nasıl yapılır? İşte, leziz vişne kompostosu tarifi...

Image

VİŞNE KOMPOSTOSU TARİFİ

Malzemeler:

500 gram vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

1 litre su

1 su bardağı toz şeker (damak zevkinize göre ayarlanabilir)

1 dilim limon (isteğe bağlı)

1 çubuk tarçın (arzuya göre)

VİŞNE KOMPOSTOSU YAPILIŞI

Vişnelerin saplarını ayıklayıp yıkayın.

Çekirdeklerini çıkarmanız önerilir.

Tencereye suyu alın ve kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca vişneleri ekleyin.

Vişnelerle birlikte şekeri de ilave edin.

İsteğe göre limon dilimi ve çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz.

Tüm malzemelerle birlikte yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.

Vişneler yumuşadığında komposto hazır demektir.

Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın ve buzdolabında iyice soğutun.

Soğuk olarak servis edin.

Dilerseniz içine buz ekleyerek ferahlığını artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #soğuk içecek tarifleri #vişne #komposto