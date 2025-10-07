Fırında karamelleşen enfes tat: Süt helvası tarifi

Süt helvası, özellikle Bursa yöresine ait geleneksel bir tatlıdır. Görünüş olarak sütlacı andırsa da, kıvamı ve fırında pişirme tekniğiyle ondan ayrılır. Üzeri kızardıkça aroması yoğunlaşır, içi ise kadifemsi bir lezzete dönüşür. Hem pratik hem de şık sunumuyla özel sofraların yıldız tatlısıdır. Peki, fırında karamelleşen bu enfes tat nasıl yapılır? İşte, leziz süt helvası tarifi...

SÜT HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 paket vanilin

Üzeri için tarçın (isteğe bağlı)

SÜT HELVASI YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin ve unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Karışım hafif altın rengini alınca yavaş yavaş sütü ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Şekeri ve vanilini ekleyin, kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.

Kıvam koyulaştığında ocaktan alın ve karışımı fırına dayanıklı kaselere paylaştırın.

Kaseleri bir fırın tepsisine dizin, tepsiye yarısına kadar sıcak su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin.

Fırından çıkan tatlıları oda sıcaklığında dinlendirin ve ardından buzdolabında soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!