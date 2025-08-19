Fırında süt helvası tarifi

Süt helvası, hem pratik hazırlanışı hem de hafif lezzetiyle sofralara farklı bir tat katıyor. Bu özel lezzet, fırında üzeri kızardığında bambaşka bir aroma kazanıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

100 g tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar, rengi hafif dönene dek kavurun.

Ayrı bir kapta süt ve şekeri karıştırıp ısıtın.

Kavrulan unun üzerine azar azar sütlü karışımı ekleyin. Sürekli karıştırarak pürüzsüz bir muhallebi kıvamı elde edin.

İsteğe bağlı olarak vanilin koyup ocaktan alın.

Hazırladığınız muhallebiyi fırın kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra üzerine tarçın serpip servis edebilirsiniz.