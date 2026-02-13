Fırından çıktığı an biten lezzet: Sokak simidi tadında kaşarlı simit poğaça tarifi...

Pazar sabahı fırına gidip sıcak simit alma derdine son! Dışı pekmezli suya batırılıp susamla kaplanmış, içi uzayan kaşar peyniriyle dolu bu poğaçalar, ev halkını kokusuyla yataktan kaldıracak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 paket kuru maya (veya yarım yaş maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz

3.5 - 4 su bardağı un (Kontrollü ekleyin)

İçi İçin:

Küp küp doğranmış kaşar peyniri (veya sucuk-kaşar karışımı)

Dışı İçin:

Yarım çay bardağı pekmez + Yarım çay bardağı su (Karıştırılacak)

1 kase kavrulmuş susam

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Ilık sütü, şekeri ve mayayı karıştırma kabına alıp 5 dakika köpürmesini bekleyin. Ardından sıvı yağ, tereyağı ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 40-45 dakika mayalandırın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle hafifçe açıp ortasına kaşar peynirini koyun ve yuvarlayarak kapatın.

Hazırladığınız poğaçaları önce pekmezli suya batırın, ardından her yerini kavrulmuş susama bulayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Daha puf puf olması için tepside 10-15 dakika bekletin.

Poğaçaların üzerine bıçakla hafifçe çizik atın (kaşarlar eriyince oradan görünsün). Önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.