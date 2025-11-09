Fırından gelen en doğal atıştırmalık: Ballı tarçınlı elma cipsi tarifi

Atıştırmalık dünyasında sade, temiz içerikli ve düşük kalorili seçenekler arayanların favorisi haline gelen elma cipsi, bal ve tarçının büyüsüyle birleşince bambaşka bir tat ortaya çıkarıyor. Peki, fırından gelen bu doğal atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, nefis ballı tarçınlı elma cipsi tarifi...

BALLI TARÇINLI ELMA CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy elma

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı limon suyu

BALLI TARÇINLI ELMA CİPSİ YAPILIŞI

Elmaları iyice yıkayın ve kabuklarını soymadan, çok ince halkalar halinde dilimleyin.

Ne kadar ince keserseniz cipsleriniz o kadar çıtır olur.

Küçük bir kapta bal, tarçın ve limon suyunu karıştırın.

Elma dilimlerini tek tek bal-tarçın karışımına bulayın ve yağlı kâğıt yerleştirilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Fırını 100 dereceye ayarlayın.

Elmaları yaklaşık 1.5–2 saat boyunca kontrollü şekilde kurutun.

Yarı sürede dilimleri ters çevirin.

Fırından çıkan elma cipslerini oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin.

Ballı tarçınlı elma cipslerini cam bir kavanozda saklayarak gün içinde hızlı ve sağlıklı atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Yoğurt kaselerinde, granolalarda ya da tatlı tabaklarında da keyifle kullanılabilir.

Afiyet olsun!