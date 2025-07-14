Fırından taşan enfes lezzet: Tavuklu mantarlı lazanya tarifi

Lazanya denince akla genellikle bol kıymalı klasik tarif gelir. Fakat daha hafif ve farklı bir lezzet arayanlar için tavuklu mantarlı lazanya harika bir alternatiftir. Yumuşacık tavuk parçaları, sotelenmiş mantar ve beşamel sosun lazanya yapraklarıyla kat kat birleştiği bu tarif, hem doyurucu hem de misafir sofralarına şıklık katan bir yemektir. Peki, fırından taşan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tavuklu mantarlı lazanya tarifi...

TAVUKLU MANTARLI LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

12 adet lazanya yaprağı

400 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

300 gram mantar

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber, pul biber

Beşamel sos için:

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz, karabiber

TAVUKLU MANTARLI LAZANYA YAPILIŞI

Tavukları küçük küpler halinde doğrayın.

Mantarları dilimleyin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtıp önce soğan ve sarımsağı kavurun.

Ardından tavukları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Mantarları ilave edin, tuz ve baharatlarla lezzetlendirin.

Harç suyunu çekip kıvam alınca ocaktan alın.

Tereyağını bir tencerede eritin.

Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın.

Koyulaşınca tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.

Fırın kabının tabanına az miktarda beşamel sos dökün.

Üzerine bir sıra haşlanmış veya paket üzerindeki tarife göre hazırlanmış lazanya yaprakları dizin.

Üzerine tavuklu mantarlı harç, ardından beşamel sos dökün.

Katları bu şekilde tamamlayın.

En üste kalan beşamel sosu yayın ve rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Üzeri altın rengini aldığında lazanyanız hazır.

Afiyet olsun!