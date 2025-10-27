Fransa’dan sofranıza: Ispanaklı kiş tarifi

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan kiş (quiche), hem zarif hem de pratik bir lezzet olarak sofralarda kendine yer bulur. Bu tarifte, besleyici ve lezzetli ıspanak başrolde! Kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da hafif akşam yemeklerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz ıspanaklı kiş, nefis kıtır tabanı ve kremsi iç dolgusu ile damaklarda iz bırakır.

MALZEMELER

Hamuru için:

1,5 su bardağı un

100 g tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı soğuk su

Bir tutam tuz

İç harcı için:

300 g ıspanak (yıkanmış, doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı krema

2 adet yumurta

Tuz, karabiber, muskat (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın: Un, tuz ve tereyağını karıştırıp kum kıvamına getirin. Yumurtayı ve suyu ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Ispanakları kavurun: Tavada zeytinyağını ısıtın, soğan ve sarımsağı soteleyin. Ardından ıspanakları ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Kiş tabanını pişirin: Hamuru açıp yağlı kağıt serili kalıba yerleştirin. Üzerine çatalla delikler açın ve 180°C’de 10 dakika ön pişirme yapın.

Dolgu karışımını hazırlayın: Krema, yumurta, peynir ve baharatları karıştırın. Kavrulmuş ıspanağı ekleyip karışımı kiş tabanına dökün.

Pişirin: 180°C’de 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.