Fransız dokunuşlu sütlaç keyfi: Riz au Lait tarifi

Riz au Lait, Fransız mutfağında pirinç ve sütün enfes uyumuyla hazırlanan geleneksel bir sütlü tatlıdır. Sütlaca benzese de kıvamı daha yoğun, sunumu ise çok daha şık bir görünüme sahiptir. Üzerine eklenen karamelize krokan ile hem çıtır hem de yumuşak dokuyu bir arada sunar. İşte, enfes kıvamıyla Riz au Lait tarifi...

RIZ AU LAIT TARİFİ

Malzemeler

Sütlaç için:

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı su

2,5 su bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Krokan için:

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı su

1 kahve fincanı iri doğranmış fındık

RIZ AU LAIT YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp tencereye alın.

Üzerine suyu ekleyin ve hafif diri kalacak şekilde haşlayın.

Haşlanan pirince sütü ilave edin.

Orta ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın.

Karışım koyulaşmaya başlayınca şekeri ekleyin.

Son olarak vanilyayı ilave edip birkaç dakika daha pişirin.

Hazırladığınız tatlıyı servis kaselerine alın.

Oda sıcaklığında hafifçe soğumaya bırakın.

Tavaya şeker ve suyu alın.

Şeker karamel rengine dönünce doğranmış fındıkları ekleyin.

Karıştırıp yağlı kağıda dökün.

Soğuyunca kırın.

Soğuyan sütlacın üzerine krokan parçaları serperek servis edin.

Afiyet olsun!