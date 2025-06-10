Fransız esintisi evinizde: Milföyden pratik kruvasan tarifi

Kruvasan dendiğinde akla hemen kat kat açılan, saatler süren klasik Fransız tarifleri gelir. Ancak bu lezzeti pratik bir şekilde evde yapmak da mümkün! Hazır milföy hamuru sayesinde, çıtır çıtır kruvasanları sadece dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

5 yaprak milföy hamuru (dikdörtgen ya da kare)

1 adet yumurta (üzeri için)

İsteğe göre iç dolgu malzemesi:

Çikolata (küp çikolata veya sürülebilir çikolata)

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

Nutella, marmelat veya reçel

HAZIRLANIŞI:

Hamurları Hazırlayın:

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında hafif yumuşayana kadar bekletin. Her bir hamur yaprağını çapraz olarak ikiye keserek üçgen şekiller elde edin.

İç Harcını Ekleyin:

Geniş kısmına dilediğiniz iç harcı koyun. Sade yapmak isterseniz bu adımı atlayabilirsiniz.

Kruvasan Şeklini Verin:

Üçgen hamuru geniş kısmından başlayarak uca doğru rulo yapar gibi sarın. Ay şeklini verin.

Üzerini Süsleyin ve Pişirin:

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sürün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 15-20 dakika kadar, üzeri güzelce kızarana dek pişirin.



