Fransız mutfağından yaz mevsimine çok yakışan hafif lezzet: Kirazlı clafoutis tarifi

Tatlı krizlerine hafif ve meyveli bir alternatif arayanlar için Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan kirazlı clafoutis, pratik yapımı ve zarif sunumuyla öne çıkıyor. Yumurta, süt ve unun birleşiminden oluşan yumuşak krep benzeri hamurunun içinde pişen kirazlar, her lokmada meyvenin doğal lezzetini hissettiriyor. Peki, Fransız mutfağından yaz mevsimine çok yakışan bu hafif lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla kirazlı clafoutis tarifi...

KİRAZLI CLAFOUTIS TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı un

1 paket vanilin

1 tutam tuz

2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış kiraz

1 yemek kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)

Pudra şekeri (üzeri için)

KİRAZLI CLAFOUTIS YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye ayarlayın.

Fırın kabınızı tereyağı ile yağlayın.

Çekirdekleri çıkarılmış kirazları kalıbın tabanına eşit şekilde yerleştirin.

Yumurtaları derin bir kaba kırın, toz şeker ve vanilin ekleyerek çırpın.

Üzerine sütü, unu ve tuzu ekleyin.

Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırın.

Hazırladığınız sıvı hamuru kirazların üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35–40 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan clafoutis soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!