Fransız mutfağının en zarif lezzeti: Krep Süzet tarifi

Krep Süzet, incecik kreplerin portakal aromalı tereyağlı sosla buluştuğu, Fransız mutfağının dünyaca ünlü klasik tatlılarından biridir. Hafif yapısı, ferah narenciye lezzeti ve zarif sunumuyla özellikle özel davetlerde, romantik sofralarda ve kahve eşliğinde servis edilen şık bir alternatiftir. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, tatlıda farklılık arayanlar için ideal bir seçenektir. İşte, nefis Krep Süzet tarifi...

KREP SÜZET TARİFİ

Malzemeler

Krep hamuru için:

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilin

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Portakallı Süzet sosu için:

2 adet portakalın suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı toz şeker

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı portakal likörü (isteğe bağlı)

KREP SÜZET YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın.

Süt, un, vanilin, tuz ve eritilmiş tereyağını ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın.

İnce bir kepçe hamur dökerek iki tarafını da hafifçe pişirin.

Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin.

Şeker, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin.

Kısık ateşte sos kıvam alana kadar kaynatın.

Krepleri dörde katlayarak sosun içine alın.

Her iki tarafını da sosla iyice kaplayın.

Krep Süzet’i sıcak olarak servis edin.

İsteğe bağlı olarak vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!