Fransız mutfağının klasik et haşlaması: MasterChef pot au feu tarifi

Fransa’nın geleneksel yemeklerinden biri olan pot au feu, kelime anlamıyla “ocağın üzerindeki tencere” demektir. Yüzyıllardır Fransız sofralarının vazgeçilmezi olan bu yemek, dana eti ve kök sebzelerin uzun süre haşlanmasıyla hazırlanır. Ortaya çıkan et suyu başlangıç olarak çorba şeklinde ikram edilirken, et ve sebzeler ana yemek olarak tüketilir. Yanında hardal, turşu ve kızarmış ekmekle sunulan pot au feu, hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek sunar. Peki, Fransız mutfağının klasik et haşlaması olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef pot au feu tarifi...
Malzemeler
- 1,5 kg dana eti (dana boyun, brisket veya incik tercih edilir, kemikli parça da olabilir)
- 2 adet büyük havuç
- 2 adet pırasa
- 2 adet kereviz sapı
- 1 adet soğan (kabuklarıyla, ortadan ikiye bölünmüş, içine birkaç karanfil batırılmış)
- 2 diş sarımsak
- 2 adet patates
- 1 adet şalgam
- 1 defne yaprağı
- 6–8 tane karabiber tanesi
- Tuz
- Su
Servis için
- Taneli hardal
- Cornichon (küçük ekşi salatalık turşusu)
- Kızarmış ekmek dilimleri
Yapılışı
- Eti büyük parçalar halinde tencereye alın, üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Yavaş yavaş kaynamaya bırakın. Üstte biriken köpükleri kevgirle alın.
- Et temizlenince içine defne yaprağı, karabiber taneleri, karanfille saplanmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirin.
- Önce havuç, pırasa, kereviz ve şalgamı ekleyin. 30 dakika kadar pişirin. Daha sonra patatesleri ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
- Et ve sebzeleri süzerek çıkarın, büyükçe bir tabağa alın. Suyunu ayrı bir kapta çorba gibi servis edebilirsiniz. Yanında hardal, turşu ve kızarmış ekmekle sunulur.