Fransız mutfağının zarif lezzeti: Sable kurabiye tarifi

Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri olan sable kurabiye, tereyağı ağırlıklı yapısı sayesinde ağızda dağılan eşsiz bir dokuya sahiptir. Sade görünümüne rağmen zengin aromasıyla öne çıkan bu kurabiyeler, hem özel günlerde hem de günlük atıştırmalık olarak tercih edilir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sable kurabiye, az malzemeyle büyük lezzet sunan tarifler arasında yer alır. İşte, nefis sable kurabiye tarifi...

SABLE KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1,5 – 2 su bardağı un

1 tutam tuz

İsteğe bağlı:

Damla çikolata veya portakal kabuğu rendesi

SABLE KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurta sarısı ve vanilini ekleyip karıştırın.

Tuz ve unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru merdane ile açın ve kalıplarla şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden 170°C ısıtılmış fırında 15-20 dakika, hafif pembeleşene kadar pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!