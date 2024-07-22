Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2024 Pazartesi, 17:13
Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

Dünya mutfağı, kültürel zenginliklerin ve yerel lezzetlerin bir yansıması olarak birbirinden ilginç ve sıra dışı yemeklerle doludur. Her ülkenin kendine özgü lezzetleri bulunmakla birlikte, bazı yemekler diğerlerinden daha tuhaf ve sıra dışı olabilir. İşte, dünyanın dört bir yanından derlenen, tadıyla ve görünümüyle şaşırtıcı, en garip 10 yemek...

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

1. Balut (Filipinler)

Balut, döllenmiş ördek yumurtasının haşlanarak tüketildiği bir Filipin yemeğidir. Yumurta içinde gelişmiş embriyo bulunur ve genellikle tuz ve sirke ile servis edilir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

2. Surströmming (İsveç)

Surströmming, İsveç'in fermente edilmiş ringa balığıdır. Konserve halinde satılan bu balık, çok yoğun ve keskin bir kokuya sahiptir. Genellikle açık havada tüketilmesi önerilir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

3. Hákarl (İzlanda)

Hákarl, İzlanda'nın çürük köpek balığı etinden yapılan bir yemeğidir. Köpek balığı eti, zehirli bileşenlerini yok etmek için birkaç ay boyunca fermentasyon işlemine tabi tutulur. Koku ve tadı oldukça keskindir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

4. Casu Marzu (İtalya)

Casu Marzu, İtalya'nın Sardinya adasına özgü, kurtçuklarla dolu bir peynir çeşididir. Peynirin içine bırakılan sinek larvaları, peynirin olgunlaşmasına yardımcı olur ve ortaya güçlü bir aroma çıkar.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

5. Shirako (Japonya)

Shirako, Japonya'da balık spermi olarak bilinen bir yemektir. Genellikle morina balığından elde edilen shirako, çiğ veya pişirilmiş olarak tüketilir ve kremamsı bir yapıya sahiptir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

6. Escamoles (Meksika)

Escamoles, Meksika'da karınca larvalarından yapılan bir yemektir. Karınca yumurtaları tereyağında kızartılır ve genellikle taco içinde servis edilir. "Meksika'nın havyarı" olarak da bilinir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

7. Kopi Luwak (Endonezya)

Kopi Luwak, Asya palmiye misk kedisinin (sivetcik) dışkısından toplanan kahve çekirdeklerinden yapılan bir kahvedir. Kedinin sindirim sisteminden geçen kahve çekirdekleri, benzersiz bir aroma ve tat kazanır.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

8. Fugu (Japonya)

Fugu, Japonya'nın zehirli kirpi balığından yapılan bir yemektir. Balığın zehirli kısımlarını doğru bir şekilde ayıklamak büyük ustalık gerektirir, aksi halde ölümcül olabilir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

9. Beondegi (Güney Kore)

Beondegi, Güney Kore'de ipek böceği pupalarından yapılan bir atıştırmalıktır. Sokak satıcıları tarafından genellikle haşlanmış veya buharda pişirilmiş olarak satılır.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği

10. Cuy (Peru)

Cuy, Peru'da yaygın olarak tüketilen bir kobay türüdür. Genellikle bütün olarak kızartılır veya ızgarada pişirilir ve lezzeti tavşan veya domuz etine benzetilir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yemeği dünya mutfağı yemek

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