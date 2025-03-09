Gaziantep mutfağından sömelek köfte tarifi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:01

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:01

Sömelek köfte, hem pratik hem de lezzetli olmasıyla özellikle davet sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Sömelek Köfte tarifi!

Malzemeler

Köfte için:

2 su bardağı ince bulgur

250 gram dana kıyma

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su (kontrollü ekleyin)

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 çay bardağı sıcak su

Servis için:

Yoğurt (isteğe bağlı)

Maydanoz ve limon dilimleri

Yapılışı:

Bulguru yoğurmaya hazırlayın: İnce bulguru derin bir kaba alın ve üzerine ılık su ekleyerek hafifçe şişmesini bekleyin (yaklaşık 5-10 dakika).

Malzemeleri ekleyin ve yoğurun: Şişen bulgura kıyma, yumurta, un, salça ve baharatları ekleyin. Karışımı iyice yoğurarak macun kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve avuç içinde hafifçe bastırarak minik köfteler şekillendirin.

Köfteleri haşlayın: Kaynar suya biraz tuz ekleyin ve köfteleri içine atarak 5-7 dakika kadar pişirin. Köfteler suyun yüzeyine çıkınca piştiğini anlayabilirsiniz.

Sosu hazırlayın: Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin, içine biber salçasını ve pul biberi ekleyerek birkaç dakika kavurun. Sarımsağı ekleyin ve üzerine sıcak su dökerek sosu kaynatın.

Köfteleri sosla buluşturun: Haşlanan köfteleri süzüp tereyağlı sosun içine ekleyin ve birkaç dakika sosu çekmesini sağlayın.

Servis edin: Sıcak sıcak servis tabağına alın, üzerine yoğurt gezdirebilir ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.