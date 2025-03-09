Gaziantep mutfağından sömelek köfte tarifi
Gaziantep mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Sömelek Köfte, bulgurun kıyma ile yoğrulmasıyla hazırlanan, dışı çıtır içi yumuşacık bir köfte çeşididir.
Sömelek köfte, hem pratik hem de lezzetli olmasıyla özellikle davet sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Sömelek Köfte tarifi!
Malzemeler
Köfte için:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 250 gram dana kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı su (kontrollü ekleyin)
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 çay bardağı sıcak su
Servis için:
- Yoğurt (isteğe bağlı)
- Maydanoz ve limon dilimleri
Yapılışı:
Bulguru yoğurmaya hazırlayın: İnce bulguru derin bir kaba alın ve üzerine ılık su ekleyerek hafifçe şişmesini bekleyin (yaklaşık 5-10 dakika).
Malzemeleri ekleyin ve yoğurun: Şişen bulgura kıyma, yumurta, un, salça ve baharatları ekleyin. Karışımı iyice yoğurarak macun kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin.
Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve avuç içinde hafifçe bastırarak minik köfteler şekillendirin.
Köfteleri haşlayın: Kaynar suya biraz tuz ekleyin ve köfteleri içine atarak 5-7 dakika kadar pişirin. Köfteler suyun yüzeyine çıkınca piştiğini anlayabilirsiniz.
Sosu hazırlayın: Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin, içine biber salçasını ve pul biberi ekleyerek birkaç dakika kavurun. Sarımsağı ekleyin ve üzerine sıcak su dökerek sosu kaynatın.
Köfteleri sosla buluşturun: Haşlanan köfteleri süzüp tereyağlı sosun içine ekleyin ve birkaç dakika sosu çekmesini sağlayın.
Servis edin: Sıcak sıcak servis tabağına alın, üzerine yoğurt gezdirebilir ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
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