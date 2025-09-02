Gaziantep mutfağının gizli lezzeti: Nişe helvası tarifi

Gaziantep mutfağı, tatlılarıyla ünlüdür. Ancak baklava kadar bilinmeyen, köklü ve özel lezzetlerden biri de nişe helvasıdır. Bu helva, buğday nişastası, şeker ve tereyağının uyumuyla ortaya çıkar. Özellikle kış aylarında yapılan nişe helvası, hem enerji verici hem de hafifliğiyle sevilen bir tatlıdır.

NİŞE HELVASI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı buğday nişastası

2 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

150 gram tereyağı

1 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

Üzeri için ceviz ya da fıstık içi

NİŞE HELVASI TARİFİ

Şerbet Hazırlığı

Şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker eriyinceye kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç dakika bekletip ocaktan alın.

Nişasta Karışımı

Ayrı bir kapta nişastayı biraz su ile açın. Topak kalmamasına dikkat edin.

Yağ ve Nişasta

Tereyağını geniş bir tavada eritin. Açılmış nişastayı ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun.

Şerbet Katma

Nişasta kıvam alıp kokusu çıkınca, hazırlanan şerbeti yavaş yavaş ekleyin. Karıştırmaya devam edin.

Pişirme

Karışım yoğunlaşıp helva kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Servis

Ilındıktan sonra üzerine ceviz veya fıstık serpiştirerek servis yapın.