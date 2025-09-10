Gaziantep usulü lezzet: Evde nohut dürüm tarifi

Gaziantep mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan nohut dürüm, pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla evde de kolayca yapılabilir. Baharatlarla lezzetlenen nohudun lavaşla buluşması, özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için de harika bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

4 adet lavaş ekmeği

Maydanoz, soğan ve turşu (servis için)

YAPILIŞI

Nohutları hazırlayın: Haşlanmış nohutları bir tavaya alın, üzerine ezmeden hafifçe bastırın.

Soğanı kavurun: Zeytinyağını tavada ısıtın, ince doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Baharatlı sosu yapın: Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından baharatları ve tuzu ilave edin.

Nohutları ekleyin: Haşlanmış nohutları sosun içine katın, iyice harmanlayın ve birkaç dakika pişirin.

Dürümleri hazırlayın: Lavaş ekmeğinin içine hazırladığınız nohutlu harçtan koyun. Üzerine ince doğranmış soğan, maydanoz ve turşu ekleyin. Sıkıca sararak dürüm haline getirin.