Geleneksel Hatay kömbesi tarifi

Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:49

Güncelleme: 21.07.2024 - 20:49

Hatay kömbesi, kahve veya çay eşliğinde keyifle tüketebileceğiniz harika bir atıştırmalıktır. Aromatik baharatları ve lezzetli iç harcıyla, hem misafirlerinize sunabileceğiniz hem de ailecek keyifle yiyebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karanfil (toz)

1 çay kaşığı muskat rendesi

1 çay kaşığı yenibahar

Aldığı kadar un

İç Harcı İçin

1 su bardağı ceviz içi (dövülmüş)

1 su bardağı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri İçin

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Hazırlanışı

Hamurun Hazırlanması:

Derin bir karıştırma kabında tereyağını ve sıvı yağı karıştırın.

Üzerine yoğurt, toz şeker ve yumurtaları ekleyerek iyice karıştırın.

Kabartma tozunu, mahlep, tarçın, karanfil, muskat ve yenibaharı ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

İç Harcın Hazırlanması:

Dövülmüş ceviz içini, kuru üzümü ve tarçını bir kapta karıştırın.

Kömbelerin Şekillendirilmesi:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak açın.

Ortasına hazırladığınız iç harçtan bir miktar koyun ve hamuru kapatarak yuvarlayın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Üzerinin Hazırlanması:

Kömbelerin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kömbeler altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Servis:

Fırından çıkan kömbeleri soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra servis yapın.