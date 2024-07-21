Sıcak havalarda içinizi serinletecek pratik lezzet: Portakallı irmik tatlısı tarifi...
Portakallı irmik tatlısı, sütlü tatlılar arasında kendine özgü bir yere sahip olan ve damakları şımartan bir lezzettir. İrmik ve sütlü şerbetin mükemmel uyumunu, taze portakalın ferahlatıcı aromasıyla buluşturan bu tatlı, hem görünümü hem de lezzetiyle etkileyici bir tat deneyimi sunar. Bu enfes tatlı, hazırlık sürecindeki sadeliği ve sonucundaki etkileyici lezzetiyle, sofralarınızın yıldızı olmaya adaydır.
Portakallı irmik tatlısı, hem hazırlanışı hem de sunumu açısından oldukça pratik bir seçenektir. Taze portakalın doğal asidik ve tatlı notaları, irmiğin yumuşak dokusuyla birleşerek damakta unutulmaz bir tat bırakır. Geleneksel tatlı tarifleri arasında yer alan bu tatlı, özellikle özel günlerde veya misafirliklerde sofralarınıza şıklık ve lezzet katmak için ideal bir tercihtir. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, portakallı irmik tatlısı tarifi...
PORTAKALLI İRMİK TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Pelte için:
2 su bardağı portakal suyu
2 yemek kaşığı (silme) nişasta
2 yemek kaşığı toz şeker
Muhallebi için:
1 su bardağı irmik
1 su bardağı şeker
1 litre süt
PORTAKALLI İRMİK TATLISI YAPILIŞI
Peltesi için tüm malzemeleri kaynayana kadar karıştırın.
Sunum kabınıza güzelce yayın ve soğumasını bekleyin.
Muhallebi için tüm malzemeleri karıştırıp kaynatın.
Soğumuş pelerinin üstüne aktarın.
Oda sıcaklığına gelince dolaba kaldırın ve bir gün sonra servis yapın.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- Dünyayı yönetebilecek 4 burç
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- İsrail'in misilleme saldırısına Husilerden açıklama