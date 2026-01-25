Geleneksel lezzete yeni dokunuş: Köfteli Hünkar Beğendi tarifi

Hünkar beğendi denince akla genellikle kuşbaşı etli versiyonu gelse de, köfteli hünkar beğendi hem daha pratik hem de bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkar. Peki, saray mutfağına modern bir dokunuş olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, köfteli Hünkar Beğendi tarifi...

KÖFTELİ HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

400 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 dilim bayat ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz, karabiber, kimyon

Beğendisi için:

3 adet orta boy patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Köfteleri pişirmek için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

KÖFTELİ HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

Patlıcanları fırında, ocakta ya da airfryer’da közleyin.

Kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Tavada tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü azar azar ekleyerek topaklanmaması için karıştırın.

Köz patlıcanları ve tuzu ekleyin.

Kıvam alınca kaşar peynirini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Kıyma, soğan, sarımsak, ekmek içi, yumurta ve baharatları yoğurun.

Orta boy köfteler şekillendirin.

Tavada sıvı yağı ısıtın, köfteleri her iki tarafı kızarana kadar pişirin.

Servis tabağına önce beğendiyi yayın, üzerine köfteleri dizin.

İsteğe göre domates sosu ile süsleyebilirsiniz.

Köfteli Hünkar beğendiyi yanında pilav, cacık veya mevsim salatası ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!