Geleneksel lezzetin en şık hali: İçli pilav tarifi

Kuru yemişlerin, baharatların ve aromatik malzemelerin nefis uyumuyla ortaya çıkan iç pilav, özellikle özel gün sofralarının baş tacı. İşte tane tane dökülen, bol aromalı iç pilav tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

200 gram tavuk veya kuzu ciğeri (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuşüzümü (ılık suda bekletilmiş)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz

2.5 su bardağı sıcak su veya et suyu

Yarım demet dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Pirinci hazırlayın:

Pirinci birkaç kez yıkayıp ılık suda 20 dakika bekletin. Süzün ve kenara alın.

Fıstıkları kavurun:

Tereyağı ve zeytinyağını tavada ısıtın. Dolmalık fıstıkları hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Soğan ve ciğeri ekleyin:

Doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Ardından küçük doğranmış ciğerleri ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Baharatlar ve kuşüzümü:

Kuşüzümünü, tarçını, karabiberi, yenibaharı ve şekeri ekleyip karıştırın.

Pirinci kavurun:

Süzülmüş pirinci tencereye ekleyin ve 4-5 dakika, pirinçler saydamlaşana kadar kavurun.

Suyu ekleyin ve pişirin:

Sıcak suyu veya et suyunu ve tuzu ekleyin. Kaynamaya başlayınca altını kısın, kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin.

Demlendirme:

Pilavın altını kapatın, üzerine bir kağıt havlu koyup kapağını kapatın ve 10-15 dakika demlendirin.

Servis:

Dilerseniz ince kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyerek sıcak servis edin.