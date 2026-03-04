Geleneksel lezzetin en tatlı hali: Ceviz ezmesi tarifi

Ceviz ezmesi, Burdur mutfağının en bilinen ve en sevilen tatlılarından biridir. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen lezzeti oldukça yoğun ve doyurucudur. Şeker şurubu ile hazırlanan özel kıvamı, irmik ve cevizle birleşerek kendine has bir doku oluşturur. Peki, iftar sonrası hafif ama tatmin edici bir tatlı arayanlar için ideal bir alternatif olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, nefis ceviz ezmesi tarifi...

CEVİZ EZMESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

2 su bardağı ince irmik

2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Üzeri için bolca pudra şekeri

CEVİZ EZMESİ YAPILIŞI

Tencereye 2 su bardağı şekeri ve yarım su bardağı suyu alın.

Orta ateşte kaynatın.

Kıvam alana kadar pişirin.

Şerbetin kıvamını anlamak için bir cam tabağa bir damla damlatın.

Eğer damla yayılmadan top şeklinde kalıyorsa kıvam olmuş demektir.

Yayılıyorsa biraz daha kaynatılmalıdır.

Ayrı bir kapta ince irmik ve çekilmiş cevizi kuru olarak karıştırın ve iyice harmanlayın.

Hazırladığınız irmikli cevizli karışımı kaynayan şerbete yavaş yavaş ekleyin.

Sürekli karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Karışım tamamen bütünleşince ocaktan alın.

Yağsız ve kuru bir tepsiye ince irmik veya un serpin.

Hazırladığınız karışımı tepsiye dökün.

Elinizle ya da düz bir spatula yardımıyla bastırarak düzleştirin.

Üzerine bolca pudra şekeri serpin.

Merdane veya yuvarlak bir şişe yardımıyla üzerinden geçerek iyice düzleştirin.

Tatlı biraz dinlendikten sonra baklava dilimi şeklinde kesin.

Oda sıcaklığında tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!