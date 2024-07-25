Geleneksel lezzetin modern dönüşümü: Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği tarifi...
İster kahvaltı sofraları için, isterseniz yemek öncesi iştah açıcı olarak kolaylıkla yapabilirsiniz, işte, Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği tarifi...
Özellikle Karadeniz mutfağında özel bir yeri olan mısır ekmeği Türkiye'nin her yerinde afiyetle tüketilir. Bu tarifte, geleneksel mısır ekmeği modernleşiyor. İşte, Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği tarifi...
DEREOTLU LOR PEYNİRLİ MISIR EKMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
- 1 yemek kaşığı mısır unu, kalıba serpmek için
- 500 gr mısır unu
- 1 bardak + 1 tatlı kaşığı beyaz un, 125 gr
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu, 10 gram
- 80 ml sıvı yağ, 1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml
- 1 yumurta
- 2 bardak ılık su, 400 ml
- 150 gr lor peyniri
- 7 - 8 dal dereotu, yıkanıp incecik doğranmış
Yapılış
- Öncelikle fırın kabının her tarafına tereyağı sürüp tabanına ve yanlarına 1 yemek kaşığı mısır unu serperek fazlalıklarını silkeleyip atın.
- Mısır unu, un, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu karıştırma kabına alarak harmanlayın. Üzerine sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip kaşıkla karıştırın. Ilık suyu ilave ederken bir yandan karıştırmaya devam edin.
- En son lor peyniri ve dereotunu ekleyip karıştırın (koyu kek hamuru kıvamında hamur elde ediyoruz). Yağlanmış unlanmış kalıba dökerek üzerini spatula ile düzeltin.
- 10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse 5 dakika daha pişirin.
- Minik kare dilimlere ayırıp ılık olarak servis edin.
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