Geleneksel lezzetin modern dönüşümü: Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği tarifi...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:42

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:42

Özellikle Karadeniz mutfağında özel bir yeri olan mısır ekmeği Türkiye'nin her yerinde afiyetle tüketilir. Bu tarifte, geleneksel mısır ekmeği modernleşiyor. İşte, Dereotlu lor peynirli mısır ekmeği tarifi...

DEREOTLU LOR PEYNİRLİ MISIR EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 yemek kaşığı mısır unu, kalıba serpmek için

500 gr mısır unu

1 bardak + 1 tatlı kaşığı beyaz un, 125 gr

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu, 10 gram

80 ml sıvı yağ, 1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml

1 yumurta

2 bardak ılık su, 400 ml

150 gr lor peyniri

7 - 8 dal dereotu, yıkanıp incecik doğranmış

Yapılış