İspanyol omleti de denilen kahvaltılık enfes lezzet: Tortilla de Patatas tarifi...

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2024 Çarşamba, 10:01
İspanyol omleti de denilen kahvaltılık enfes lezzet: Tortilla de Patatas tarifi...

İspanya mutfağının geleneksel kahvaltılıklarından biri olan İspanyol omleti, aslında çok da yabancı olmadığımız patatesli yumurtaya oldukça benziyor. Ancak İspanyol omletinin, diğer adıyla "Tortilla de Patatas"ın malzemeleri arasında soğan da bulunuyor. Bu lezzetli ve doyurucu omlet, İspanyol mutfağında oldukça popülerdir ve hem kahvaltılarda hem de diğer öğünlerde sıkça tercih edilir. 

İspanyol omleti de denilen kahvaltılık enfes lezzet: Tortilla de Patatas tarifi...

Temel malzemeleri patates, yumurta ve soğan olan bu omlet, zeytinyağı ile pişirilir ve genellikle kalın bir şekilde servis edilir. Tortilla de patatas, basit malzemelerle yapılan fakat lezzetiyle büyük beğeni toplayan bir yemektir. İspanya’da evde, restoranlarda ve tapas barlarında sıkça karşılaşabileceğiniz bu omlet, sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilir ve her zaman aynı lezzeti sunar. Peki, İspanyol omleti de denilen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, Tortilla de Patatas tarifi...

İspanyol omleti de denilen kahvaltılık enfes lezzet: Tortilla de Patatas tarifi...

TORTILLA DE PATATAS TARİFİ

Malzemeler:

2 adet patates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet soğan

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İspanyol omleti de denilen kahvaltılık enfes lezzet: Tortilla de Patatas tarifi...

TORTILLA DE PATATAS YAPILIŞI

Küp küp doğranmış soğanları sıvı yağda kavurun.

İçine kızartmalık kestiğiniz patatesleri ekleyin ve yumuşayana kadar iyice kavurun.

Ayrı bir yerde yumurtayı çırpın, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

İçine kavurduğunuz patates soğanı ekleyin. 

Kaşar peynirini de ekleyin.

Tavanıza yağı alıp kızdırın ve karışımı ekleyin. 

Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.

Bir kapak ya da düz bir tabak yardımıyla diğer tarafını çevirin. 

Diğer tarafını da aynı şekilde yaklaşık 4 dakika kadar pişirin.

Ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin. 

Afiyet olsun!

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