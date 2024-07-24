İspanyol omleti de denilen kahvaltılık enfes lezzet: Tortilla de Patatas tarifi...

Temel malzemeleri patates, yumurta ve soğan olan bu omlet, zeytinyağı ile pişirilir ve genellikle kalın bir şekilde servis edilir. Tortilla de patatas, basit malzemelerle yapılan fakat lezzetiyle büyük beğeni toplayan bir yemektir. İspanya’da evde, restoranlarda ve tapas barlarında sıkça karşılaşabileceğiniz bu omlet, sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilir ve her zaman aynı lezzeti sunar. Peki, İspanyol omleti de denilen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, Tortilla de Patatas tarifi...