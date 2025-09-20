Geleneksel tatlıların en sade hali: Tam kıvamında muhallebi

Yumuşacık dokusu ve hafif tadıyla sofraların en çok tercih edilen tatlılarından biri olan muhallebi, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olmaya devam ediyor. Az malzemeyle kolayca hazırlanabilen bu tatlı, iftar sofralarından günlük atıştırmalıklara kadar her anı tatlandırıyor. Enfes muhallebi tarifi...

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

HAZIRLANIŞI

Tencereye un, nişasta ve şekeri ekleyin. Üzerine sütü azar azar ekleyerek topaklanma olmaması için sürekli karıştırın.

Orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca 2-3 dakika daha pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve vanilini ekleyin. Mikserle 2-3 dakika çırparak hem pürüzsüz bir kıvam hem de parlak bir görünüm elde edin.

Muhallebiyi kaselere paylaştırın, oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Üzerine tarçın, hindistan cevizi ya da fındık serpiştirerek servis edin.