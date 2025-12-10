Glütensiz ve hafif lezzet: Kinoalı kısır tarifi

Kısır, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Ancak son yıllarda bulgura alternatif olarak kullanılan kinoa, hem glütensiz beslenenlere hem de sağlıklı tarif arayanlara yeni bir kapı açtı. Kinoalı kısır; yüksek protein değeri, düşük glisemik indeksi ve doyurucu yapısıyla klasik kısırın daha hafif bir versiyonudur.
MALZEMELER
- 1 su bardağı kinoa
- 2 su bardağı su
- 1 adet salatalık
- 2 adet domates (çekirdekleri alınmış)
- 4-5 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet nane
- 1 adet limonun suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- İsteğe göre: Kırmızı biber, avokado, haşlanmış nohut, mısır
kinoalı kısır nasıl yapılır?
1. Kinoayı Hazırlayın
Kinoanın acı tadını gidermek için bir süzgeçte bol suyla yıkayın.
Tencereye alıp 2 su bardağı su ekleyin ve kapağı kapalı şekilde 12–15 dakika pişirin.
Suyu tamamen çekince ocaktan alıp soğumaya bırakın.
2. Yeşillikleri Doğrayın
Maydanoz, nane ve taze soğanı ince kıyın.
Domates ve salatalığı küçük küpler halinde doğrayın.
3. Sosu Hazırlayın
Bir kasede limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi, pul biber ve tuzu karıştırın.
4. Tüm Malzemeleri Birleştirin
Soğumuş kinoayı geniş bir kaba alın.
Doğradığınız sebzeleri ekleyin.
Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin.
Nazikçe karıştırarak tüm lezzetlerin birleşmesini sağlayın.