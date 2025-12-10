Glütensiz ve hafif lezzet: Kinoalı kısır tarifi

Kısır, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Ancak son yıllarda bulgura alternatif olarak kullanılan kinoa, hem glütensiz beslenenlere hem de sağlıklı tarif arayanlara yeni bir kapı açtı. Kinoalı kısır; yüksek protein değeri, düşük glisemik indeksi ve doyurucu yapısıyla klasik kısırın daha hafif bir versiyonudur.

MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

2 su bardağı su

1 adet salatalık

2 adet domates ( çekirdekleri al ınmış)

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

1 adet limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay ka şığı tuz

İsteğe g öre: K ırmızı biber, avokado, haşlanmış nohut, mısır

kinoalı kısır nasıl yapılır?

1. Kinoayı Hazırlayın

Kinoanın acı tadını gidermek için bir süzgeçte bol suyla yıkayın.

Tencereye alıp 2 su bardağı su ekleyin ve kapağı kapalı şekilde 12–15 dakika pişirin.

Suyu tamamen çekince ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2. Yeşillikleri Doğrayın

Maydanoz, nane ve taze soğanı ince kıyın.

Domates ve salatalığı küçük küpler halinde doğrayın.

3. Sosu Hazırlayın

Bir kasede limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi, pul biber ve tuzu karıştırın.

4. Tüm Malzemeleri Birleştirin

Soğumuş kinoayı geniş bir kaba alın.

Doğradığınız sebzeleri ekleyin.

Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin.

Nazikçe karıştırarak tüm lezzetlerin birleşmesini sağlayın.