Görünümüyle büyüleyen lezzet: Dama kek tarifi

Klasik kek tariflerinden sıkılanlar için dama kek, hem görsel hem de lezzet açısından harika bir alternatif sunuyor. İç içe geçen sade ve kakaolu katmanlarıyla kesildiğinde ortaya çıkan dama deseni, bu keki özel kılan en önemli ayrıntılardan biridir. İşte, yumuşacık dokusu ve şık sunumuyla dama kek tarifi...

DAMA KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao

DAMA KEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Elde ettiğiniz hamuru iki eşit parçaya bölün.

Parçalardan birine kakao ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına önce sade hamurdan, ardından kakaolu hamurdan olacak şekilde kat kat dökün.

Kürdan yardımıyla hafif desenler vererek dama görünümü oluşturabilirsiniz.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!