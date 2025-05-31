Görünüşüyle mest eden enfes lezzet: Mermer kek tarifi

Mermer kek, hem lezzetiyle hem de şık görüntüsüyle çay saatlerinin en sevilen tariflerinden biridir. Sade ve kakaolu kek karışımının bir araya gelerek oluşturduğu mermer desenli yapısı, ona hem ismini hem de cazibesini kazandırır. Evde kolayca yapabileceğiniz bu yumuşacık kek, misafirlerinize görsel ve tat açısından şölen sunar. Peki, görselliği ve tatıyla dikkat çeken bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes mermer kek tarifi...





MERMER KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao

MERMER KEK YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini karışıma ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hazırladığınız kek hamurunun yarısını başka bir kaba alın ve içine kakaoyu ekleyerek karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına sade ve kakaolu hamuru sırayla dökün.

Daha sonra bir bıçak yardımıyla hafifçe karıştırarak mermer deseni oluşturun.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.Fırından çıkan keki biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!