Grip ve soğuk algınlığına şifa: Evde tavuk suyu çorbası tarifi

Tavuk suyu çorbası, sadece lezzetiyle değil sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkar. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun kendini toparlamasını kolaylaştırır. Özellikle grip ve soğuk algınlığı dönemlerinde tüketildiğinde burun akıntısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur. Evde kolayca hazırlanabilen tavuk suyu çorbası, hem besleyici hem de şifa veren bir seçenektir. Peki, grip ve soğuk algınlığına şifa olan bu yemek nasıl yapılır? İşte evde tavuk suyu çorbası tarifi...

Malzemeler

1 bütün tavuk veya 500-600 gr tavuk parçaları

2 litre su

2 adet havuç

1 adet kereviz sapı

1 adet soğan

1-2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz (damak tadına göre ayarlayın)

İsteğe bağlı: 1 küçük parça zencefil veya birkaç dal maydanoz

1 çay bardağı ince tel şehriye veya arpa şehriye

Yapılışı